Экс-участница «Дома-2» возмутилась стоимостью стройматериалов

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук начала делать ремонт в своей новой московской квартире. Анализируя траты, она возмутилась высокой стоимостью стройматериалов. Свои эмоции блогер выразила на странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Шутки шутками, но не завидую всем, у кого сейчас идет ремонт. Все подорожало. А где можно было купить подешевле, многое не поставляется», — высказалась в истории Пинчук.

Особенно удивила звезду реалити-шоу стоимость напольных покрытий, на которые ей пришлось потратить около миллиона рублей. Девушка отметила также, что не отказалась бы от предложений рекламодателей.

Ранее Ирина Пинчук показала свою новую квартиру в Москве. Общая площадь жилья составляет 153 квадратных метра с гостиной, спальней, детской комнатой, кухней и двумя санузлами.