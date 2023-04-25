Домашняя «свадьба» дочери Джигана и Самойловой попала на видео
Пятилетняя дочь рэпера Джигана устроила шуточную свадьбу с плюшевой игрушкой.
Пятилетней дочери рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Майе устроили «домашнюю» свадьбу. Шуточная церемония попала на видео, опубликованное Самойловой в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На кадрах запечатлены члены семьи, собравшиеся в зале особняка рэпера и блогера. Под торжественную музыку юная «невеста» вышла к импровизированному алтарю. «Женихом» девочки стал игрушечный монстр Килли Вилли из компьютерной игры Poppy Playtime. После торжественной части мероприятия Майя принесла в гостиную картонную фигуру певца Егора Крида и устроила танцы со своими сестрами и братом.
Ранее шуточное бракосочетание провели для семилетней дочери звездной четы Леи. Ее избранником также стала плюшевая игрушка Килли Вилли.