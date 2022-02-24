Две несовершеннолетние школьницы стали жертвами домогательств приезжих в Москве

В жилом комплексе (ЖК) «Испанские кварталы», расположенном на территории поселения Сосенское в Новой Москве, сразу две несовершеннолетних девочки подверглись приставаниям со стороны приезжих. Об этом сообщают местные жители в соседской группе ЖК во «ВКонтакте».

Жертвами домогательств мигрантов стали 11-летняя и 13-летняя школьницы. В первом случае мужчина загнал ребенка в зоомагазин, где девочка отсиживалась до приезда родственников. «Он караулил ее на улице, преследовал на протяжении нескольких домов, когда она возвращалась домой. Я его спугнула, так как стала кричать на него, и он стал быстро уходить, оглядываясь», — рассказывает родственница ребенка. По ее словам, подозреваемый на вид не совсем здоров.

Во втором случае к девочке приставал мужчина в черной куртке. Он пытался зазвать ребенка с собой. Автор топика обратил внимание на то, что мужчина не русский. Очевидцы призывают местных жителей к бдительности. На данный момент более подробной информации о личностях злоумышленников не поступало.

Ранее в Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали двое полицейских.