Популярный блогер рассказала о сексуальных домогательствах шамана

Историю о сексуальных домогательствах со стороны шамана рассказала в своем Telegram-канале одна из самых популярных блогеров в «Одноклассниках» Олеся Новикова. Она заявила, что это произошло во время церемоний аяваски (обряд по употреблению сильного галлюциногена, сделанного из отвара трав — примечание «Мосленты»).

«Это было в Колумбии, деревня Летисия, шаман Вильям. Восемь лет назад. Мне тогда не поверил ни один из участников нашей группы. И я сама себя убедила, что мне показалось. Что не так поняла. Что это часть целительства», — написала она.

По словам Новиковой, шаман трогал и щипал ее в интимных зонах. И только недавно она поняла, что это было «ненормально и не целебно». При этом сама Новикова, пока не осознала, что с ней произошло во время того обряда, советовала шамана Вильяма своим друзьям и знакомым. Позже она еще раз рискнула поехать к нему на обряд, но уже с мужчиной. Домогательств в этот раз не было.

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