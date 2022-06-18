Диетолог назвала допустимое количество клубники и черешни в день

Клубнику и черешню допустимо употреблять каждый день, но не более 500 граммов. Такое количество в разговоре с «Газетой.Ru» назвала врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева.

«Хотя клубника и черешня очень полезны благодаря витаминам и клетчатке, они содержат много калорий. Лучше не употреблять их больше 500 граммов в день, но самое важное — есть их в первой половине дня. Лучше в качестве перекусов или перед основными приемами пищи, но не вечером», — рассказала медик.

Ягоды, по словам Королевой, лучше есть днем. Клубника и черешня содержат большое количество углеводов и повышают уровень сахара в крови, который проще «утилизировать» во время активности. «На килограмм черешни в среднем приходится более 500 калорий, зависит от сорта, то есть в чашке черешни может быть до 20 грамм сахара. В килограмме клубники калорий меньше — около 300 калорий, но ее часто едят с сахаром, взбитыми сливками, поэтому калорийность увеличивается в разы», — отметила врач.

Пациентам с синдромом раздраженного кишечника стоит с осторожностью отнестись к черешне и вишне. Эти ягоды могут спровоцировать вздутие и метеоризм. «Если у вас возникают эти симптомы, лучше выбирать чернику, голубику, клубнику, малину, потому что они не ферментируются микробиотой и не вызывают дискомфорта в ЖКТ», — порекомендовала эксперт.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинсбург раскрыл полезные свойства вишни и черешни.