Звезда «Папиных дочек» рассказал о жизни в самом дорогом районе Москвы

О жизни в самом дорогом районе Москвы рассказал «Мосленте» звезда сериала «Папины дочки», актер Филипп Бледный. Он рассказал, что живет в Хамовниках.

«Прикипел к этому месту. Всю оставшуюся жизнь хочу провести здесь. Все, все сосредоточено в Хамовниках: и старина, и красота, и деревья, и огни… Немножко пройти в сторону Садового кольца, будет и динамика», — рассказал артист.

Бледный сравнил Москву с любимой женщиной. «Если относиться к ней как к месту работы, к месту карьеры, то с этой стороны долго любить ее трудно. А если видеть и любить ее всю, с закоулочками, то легко найти и тишину, и радость для души, и уют», — пояснил он.

Ранее режиссер «Папиных дочек» Александр Жигалкин назвал свое главное место силы.