Москвичи назвали достойную сумму заработка для учителей

Достойную сумму заработка для учителей назвали жители Москвы в опросе сервиса Superjob, результаты которого публикует РБК. Москвичи считают, что учителя должны зарабатывать около 125 тысяч рублей в месяц.

По России этот показатель составил в среднем 95 тысяч рублей.

При этом из данных Росстата следует, что в первом полугодии 2023 года средняя заработная плата школьного учителя в России составила 63,6 тысячи рублей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые специальности учителей в Москве. Стало известно, что учитель начальных классов может зарабатывать около 140 тысяч рублей в месяц.