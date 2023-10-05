23:24, 05 октября 2023
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Москвичи назвали достойную сумму заработка для учителей
Москвичи назвали достойной зарплату учителей в 125 тысяч рублей.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Достойную сумму заработка для учителей назвали жители Москвы в опросе сервиса Superjob, результаты которого публикует РБК. Москвичи считают, что учителя должны зарабатывать около 125 тысяч рублей в месяц.
По России этот показатель составил в среднем 95 тысяч рублей.
При этом из данных Росстата следует, что в первом полугодии 2023 года средняя заработная плата школьного учителя в России составила 63,6 тысячи рублей.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые специальности учителей в Москве. Стало известно, что учитель начальных классов может зарабатывать около 140 тысяч рублей в месяц.