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21:42, 11 ноября 2022
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Популярная телеведущая сообщила о новой пластической операции

Популярная телеведущая сообщила о новой пластической операции
Фото: Olga Kononenko / Unsplash

О новой пластической операции сообщила в беседе с «Пятым каналом» популярная теле- и радиоведущая Алла Довлатова. На новое хирургическое вмешательство она решилась через полгода после предыдущего.

«Весной я сделала эндоскопическую подтяжку лба и хотела сразу сделать верхние веки — блефаропластику. Но мой хирург сказал, что в этом вопросе все индивидуально и мне стоит подождать», — поделилась Довлатова.

Ведущая призналась, что первую пластическую операцию на лице сделала 14 лет назад. Тогда ей удалили грыжи под глазами. Результат знаменитости понравился, поэтому за решением новой проблемы она пришла к тому же специалисту.

Довлатова уверена, что еще не достигла того возраста, когда хирургических вмешательств надо начинать опасаться. «Сейчас мой организм еще молодой, он легко все переносит. Вот после 50 уже будет поздно. Надо все делать вовремя», — заявила она.

В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), Довлатова уточнила, что новая операция должна была состояться в пятницу, 11 ноября, но в последний момент ее перенесли.

«Моя астролог сказала, что в этот день лично мне противопоказаны какие-либо вмешательства. Операцию перенесли на субботу, а пока я к ней активно готовлюсь, делаю разные косметологические процедуры», — поделилась радиоведущая.

Ранее Довлатова посоветовала простой способ снять тревожность. Она рассказала, что продолжительное пребывание на природе помогает ей вылечить душу и сердце.

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