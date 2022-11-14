Известная телеведущая рассказала о самочувствии после пластической операции

О самочувствии после перенесенной блефаропластики рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова.

«Операция прошла хорошо. Врач очень доволен. Теперь началось время реабилитации», — сообщила она.

Довлатова уточнила, что отеки и синяки у нее есть, поэтому результат пластики она продемонстрирует чуть позже. «Принимаю обезболивание и антибиотики. Настроение у меня хорошее», — поделилась телеведущая.

Знаменитость призналась, что перед блефаропластикой испытывала сильное волнение. Незаменимую поддержку ей оказала мать, делавшая ранее подобные операции. «Мама считает, что чем раньше женщина делает операцию, тем дольше сохранится результат. Своей мамой я горжусь, она до сих пор красотка! Мне есть на кого равняться», — заявила Довлатова.

Ранее Довлатова посоветовала простой способ снять тревожность. Она рассказала, что продолжительное пребывание на природе помогает ей вылечить душу и сердце.