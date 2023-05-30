Телеведущая Довлатова поделилась личными методами воспитания детей

Личными методами воспитания детей поделилась с «Пятым каналом» актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова. Мать трех дочерей и сына заявила об отсутствии каких-либо запретов в жизни ее наследников.

«Я разрешаю им все. В нашем доме нет никаких запретов, ведь, как говорится, любой запретный плод сладок», — заявила Довлатова.

В то же время некоторые «базовые» вещи многодетная мать соблюдает: она старается приучить шестилетнюю дочь Марию к правильному питанию, не дает ей сладкие газированные лимонады, чтобы девочка к ним не привыкала.

«Если говорить о гаджетах, конечно, с одной стороны — это зло. А с другой они так быстро развиваются… Поэтому Маша играет в какие-то игры, но, конечно, не целый день», — поделилась телеведущая.

Довлатова призналась, что никогда не ругает детей за плохие оценки. После того, как их отчитает отец, она подходит и говорит, что все в порядке, что любую оценку можно исправить.

Ранее 48-летняя Довлатова продемонстрировала фигуру в купальнике.