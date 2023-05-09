Названа безопасная для здоровья доза пива в день
Врач Прокофьев назвал 500 миллилитров безопасной для здоровья дозой пива в день.
Допустимую безопасную для здоровья дозу пива в день назвал в интервью «Абзацу» врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, допустимо выпивать не более двух стаканов — 500 миллилитров.
Эксперт подчеркнул, что пиво не должно употребляться ежедневно, иначе даже допустимая доза нанесет вред организму. Особенно осторожно с этим алкогольным напитком надо быть людям с проблемами с ЖКТ и аллергическими реакциями. У последних пиво может вызывать обострение заболеваний. Кроме того, по словам врача, не следует пить пиво из пластиковой тары, лучше отдавать предпочтение напиткам в темном стекле.
Ранее пиво назвал наиболее вредным напитком для эректильной функции и либидо уролог-андролог Гусейин Садыков.