Названа безопасная для здоровья доза пива в день

Допустимую безопасную для здоровья дозу пива в день назвал в интервью «Абзацу» врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, допустимо выпивать не более двух стаканов — 500 миллилитров.

Эксперт подчеркнул, что пиво не должно употребляться ежедневно, иначе даже допустимая доза нанесет вред организму. Особенно осторожно с этим алкогольным напитком надо быть людям с проблемами с ЖКТ и аллергическими реакциями. У последних пиво может вызывать обострение заболеваний. Кроме того, по словам врача, не следует пить пиво из пластиковой тары, лучше отдавать предпочтение напиткам в темном стекле.

Ранее пиво назвал наиболее вредным напитком для эректильной функции и либидо уролог-андролог Гусейин Садыков.