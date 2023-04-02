01:33, 02 апреля 2023
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Доктор Павлова назвала максимально эффективную суточную дозу витамина D
Эндокринолог Павлова назвала максимально эффективной суточной дозой витамина D 400-800 МЕ.
Фото: Elsa Olofsson / Unsplash
Оптимальную суточную дозу витамина D назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она сообщила, что максимально эффективным считается прием D3 (холекальциферола) в капсулах или каплях в дозировке 400-800 МЕ в сутки.
Доктор уточнила, что дефицит этого витамина в организме у россиян разнится, и некоторым людям необходимо принимать биологически активное вещество в более высоких дозировках. По ее словам, передозировки витамином D быть не может, так как его избытки сами выводятся из организма.
Ранее Павлова сообщала, что биологически активное вещество витамина D способно защитить от остеопороза и ряда других заболеваний.