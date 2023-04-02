Доктор Павлова назвала максимально эффективную суточную дозу витамина D

Оптимальную суточную дозу витамина D назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она сообщила, что максимально эффективным считается прием D3 (холекальциферола) в капсулах или каплях в дозировке 400-800 МЕ в сутки.

Доктор уточнила, что дефицит этого витамина в организме у россиян разнится, и некоторым людям необходимо принимать биологически активное вещество в более высоких дозировках. По ее словам, передозировки витамином D быть не может, так как его избытки сами выводятся из организма.

Ранее Павлова сообщала, что биологически активное вещество витамина D способно защитить от остеопороза и ряда других заболеваний.