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В Москве произошла драка между иностранцами
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Драка между двумя иностранцами произошла в ночь с пятницы на субботу в центре Москвы. Об этом сообщает MK.RU.
По информации источника, инцидент случился в квартире на улице Средняя Переяславская. После употребления спиртных напитков 20-летний гражданин Индии ранил ножом в область шеи и плеча 22-летнего гражданина Непала. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего на данный момент задержали сотрудники правоохранительных органов.
Ранее двое граждан Алжира и двое россиян устроили драку в центре Москвы.