В Москве произошла драка между иностранцами

Драка между двумя иностранцами произошла в ночь с пятницы на субботу в центре Москвы. Об этом сообщает MK.RU.

По информации источника, инцидент случился в квартире на улице Средняя Переяславская. После употребления спиртных напитков 20-летний гражданин Индии ранил ножом в область шеи и плеча 22-летнего гражданина Непала. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего на данный момент задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее двое граждан Алжира и двое россиян устроили драку в центре Москвы.