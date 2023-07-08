14:58, 08 июля 2023
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Массовая драка таксистов в Москве попала на видео
В московском районе Кузьминки произошла массовая драка таксистов.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Массовая драка таксистов произошла на территории московского района Кузьминки в ночные часы. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Плохие новости 18+».
На кадрах более 20 человек устроили потасовку возле автомобиля такси прямо под окнами многоквартирного дома. В какой-то момент мужчины начинают драться между собой. В это же время раздается звук, похожий на выстрел. Такой же звук повторяется еще несколько раз, после чего некоторые дерущиеся разбегаются в разные стороны. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее колонну задержанных мигрантов под конвоем полиции провели по улице в Котельниках. Ситуация попала на видео.