Драка у метро в Москве попала на видео

Двое мужчин подрались у станции Замоскворецкой линии метро на юге Москвы. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

По имеющейся информации, конфликт произошел у станции метро «Коломенская». Двое мужчин вступили в драку, сопровождая свои действия криками. О причинах инцидента не сообщается, о пострадавших информации также не поступало.

Ранее стало известно, что в Новой Москве мужчины устроили драку на проезжей части. Разнимать дерущихся пришлось охранникам и очевидцам.