Стало известно о госпитализации 85-летнего телеведущего Дроздова

О госпитализации 85-летнего ученого-зоолога, доктора биологических наук, ведущего телепередачи «В мире животных» и известного путешественника Николая Дроздова стало известно из нового выпуска программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. О случившемся сообщил сосед ученого, художник-живописец Константин Мирошник.

«Ледяные дожди свое дело сделали. Он, выходя из машины, просто поскользнулся и упал. Прямо в двух метрах от подъезда своего дома», — рассказал Мирошник.

Художник уточнил, что после падения Дроздов отказался поехать в больницу, хотя его жена Татьяна Дроздова настаивала на этом. Спустя два дня зоолога увезли на скорой.

После обследований врачи обнаружили у Дроздова серьезные переломы и ушибы, он сломал восемь ребер. Телеведущего перевели в реанимацию, где он находится уже около недели.

«Ребра вдавились, поэтому у него были очень сильные боли, кашель. Ему дышать было все тяжелее и тяжелее. Если он поехал сам в больницу, значит, было действительно невыносимо больно», — отметил сосед Дроздова.

Летом 2022 года Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что ему резко стало плохо.