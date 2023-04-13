19-летняя пассажирка мотоцикла погибла в ДТП в Москве

19-летняя девушка погибла в ДТП в ночь на четверг, 13 апреля, на улице Грекова в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

19-летний водитель мотоцикла сначала столкнулся с машиной марки «Лада», после чего совершил наезд на металлическую стойку дорожного знака. В результате столкновения пассажирка мотоцикла погибла на месте.

Виновного в аварии молодого человека хотят привлечь к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), уточняет ведомство.

Ранее в Подмосковье произошла массовая авария из-за того, что водитель скончался за рулем собственной машины.