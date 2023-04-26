11:59, 26 апреля 2023
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Трое полицейских пострадали в ДТП в Подмосковье
Автомобиль с тремя полицейскими перевернулся в подмосковном Можайске.
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
Служебный автомобиль с тремя полицейскими попал в ДТП в подмосковном Можайске и перевернулся, в результате чего все трое пострадали, пишет MK.RU.
Патрульные выехали на проверку информации о правонарушении. На маршруте водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Он отделался легкими травмами и был отпущен домой, а его пассажиры, 21-летний сержант и 23-летний лейтенант, госпитализированы с более серьезными травмами.
В Главном управлении МВД России по области «Мосленте» сообщили, что информации о происшествии в пресс-службу не поступало.
Ранее в сентябре 2022 года трое полицейских пострадали при наезде грузовика на их машину в Подмосковье.