Два человека пострадали на соревнованиях по стрельбе в Подмосковье

Четырехлетний ребенок и женщина пострадали на соревнованиях по стрельбе в подмосковной Электростали, сообщает Telegram-канал «112».

В какой-то момент отлетевшая гильза причина травмы людям. 34-летняя россиянка получила рваные раны щеки и челюсти, а мальчика госпитализировали с травмой головы. В случившемся разбираются правоохранители.

Ранее в Москве трое детей пострадали от возгорания электросамоката. Трагедии удалось избежать, так как семья еще не успела лечь спать.