23:31, 20 августа 2023
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Два человека пострадали на соревнованиях по стрельбе в Подмосковье
Ребенок и женщина пострадали на соревнованиях по стрельбе в подмосковной Электростали.
Фото: hosein charbaghi / Unsplash
Четырехлетний ребенок и женщина пострадали на соревнованиях по стрельбе в подмосковной Электростали, сообщает Telegram-канал «112».
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