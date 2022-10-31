Известный режиссер назвал два недостатка Москвы

Два недостатка столицы назвал в интервью «Москвич Mag» известный режиссер, худрук театра имени Гоголя Антон Яковлев. По его словам, это организация движения в городе и небольшое количество зелени в центре.

«Многое кажется нелогичным и недружелюбным по отношению к водителям. Считаю, что город нуждается в гораздо большем количестве подземных многоместных парковок», — заявил Яковлев.

Герой интервью отметил, что в Москве есть много прекрасных парков, но ему не хватает локального озеленения. «Чтобы не было ощущения, что ты в каменном мешке», — пояснил он.

Ранее минус жизни в Москве назвал ведущий телешоу «Суперлига», «Маска» и «Аватар» Вячеслав Макаров. По его словам, главный недостаток столицы — большие расстояния.