Иммунолог раскрыл два сценария пандемии COVID-19

Два сценария будущего пандемии COVID-19 раскрыл в разговоре с ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Один из них — переход коронавируса в категорию обычных сезонных заболеваний.

«SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время — то есть, из Южного полушария в Северное. Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии — разгар зимы. <…> Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето», — пояснил эксперт. Окончательно подтвердить или опровергнуть этот вариант развития событий можно будет через год, считает Жемчугов.

Кроме того, COVID-19 может стать природно-очаговой инфекцией. В этом случае вирус находит так называемого хозяина — носителя в природе. «Когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится, он перестанет защищать, то (коронавирус) опять выйдет в человеческое сообщество — как существуют чума, Эбола. Таких природно-очаговых инфекций много», — пояснил иммунолог. Этот сценарий он назвал более вероятным.

Ранее возможность эволюции COVID-19 оценил врач-вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он допустил, что свойства вируса могут измениться в худшую сторону.