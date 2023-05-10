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11:36, 10 мая 2023
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Два трупа нашли в арендованном доме в Подмосковье

Два мужских трупа нашли в арендованном доме в поселке Беликово.

Два трупа нашли в арендованном доме в Подмосковье
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Трупы мужчин 36 и 40 лет нашли во вторник вечером, 9 мая, в арендованном доме в подмосковном поселке Беликово, сообщает MK.RU.

По данным издания, еще троих мужчин из съемного жилья увезли на скорой помощи. По предварительной информации, причиной стало употребление синтетического наркотика — в одной из комнат найден кристаллообразный порошок.

Ранее тела женщины и ее 14-летней дочери найдены в подмосковной квартире. Погибшие отравились угарным газом.

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