Два трупа нашли в арендованном доме в Подмосковье

Трупы мужчин 36 и 40 лет нашли во вторник вечером, 9 мая, в арендованном доме в подмосковном поселке Беликово, сообщает MK.RU.

По данным издания, еще троих мужчин из съемного жилья увезли на скорой помощи. По предварительной информации, причиной стало употребление синтетического наркотика — в одной из комнат найден кристаллообразный порошок.

Ранее тела женщины и ее 14-летней дочери найдены в подмосковной квартире. Погибшие отравились угарным газом.