Две москвички пристегнули друг друга наручниками и потеряли ключ

Две девушки пристегнули друг друга наручниками и потеряли ключ в квартире на юго-востоке столицы, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, знакомые заковали друг друга наручниками в квартире на Смирновской улице, но освободиться не смогли из-за того, что потеряли ключ. Пострадавшие позвонили в службу спасения, сейчас на место выехали экстренные службы.

Ранее стало известно, что четырехлетнего мальчика спасли из запертой квартиры в Новой Москве.