10:33, 11 июня 2023
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Две москвички пристегнули друг друга наручниками и потеряли ключ
В столице две девушки пристегнули друг друга наручниками и потеряли ключ .
Фото: Thomas Frey / Globallookpress.com
Две девушки пристегнули друг друга наручниками и потеряли ключ в квартире на юго-востоке столицы, сообщает Telegram-канал Shot.
По имеющейся информации, знакомые заковали друг друга наручниками в квартире на Смирновской улице, но освободиться не смогли из-за того, что потеряли ключ. Пострадавшие позвонили в службу спасения, сейчас на место выехали экстренные службы.
Ранее стало известно, что четырехлетнего мальчика спасли из запертой квартиры в Новой Москве.