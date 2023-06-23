Движение транспорта на центральных улицах Москвы закроют на день

На нескольких центральных улицах Москвы в субботу, 24 июня, будет закрыто движение транспорта в связи с проведением бала «Выпускник», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 8:00 до 7:00 воскресенья, 25 июня, движение будет запрещено на улице Ильинка и в проезде от нее до улицы Варварки. С 16:00 до 7:00 25 июня — на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.

Кроме того, с 00:01 пятницы, 23 июня, до окончания мероприятия будет недоступна парковка на улице Ильинка (от Новой площади до Красной площади).

Ранее была раскрыта масштабная программа московского выпускного в парке Горького.