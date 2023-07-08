Двое маленьких детей утонули в подмосковном водоеме

В водоеме недалеко от подмосковной Истры утонули двое мальчиков 5 и 7 лет, сообщает MK.RU. Известно, что погибшие являлись родными братьями.

По имеющейся информации, ЧП произошло в субботу, 8 июля, около часу дня на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Луна-2», недалеко от деревни Зенькино.

Двое детей купались без присмотра взрослых. Когда родители заметили их отсутствие, ребята уже утонули, говорится в сообщении.

Ранее были названо число погибших в подмосковных водоемах с начала лета детей.