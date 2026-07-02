Двое москвичей попытались инсценировать ДТП

В Москве двое молодых людей вместе с несовершеннолетней попытались инсценировать дорожно-транспортное происшествие и потребовали у потерпевшего 10 тысяч рублей, сообщили в столичном ГСУ СК в MAX.

В ведомстве заявили, что следователи столичного СК, изучив записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей, установили причастность двух арестованных и их несовершеннолетней сообщницы к инсценировке ДТП и вымогательству.

По данным следствия, 28 июня на улице Маросейка они, действуя по предварительному сговору, инсценировали аварию и, угрожая вызвать сотрудников ДПС, потребовали у потерпевшего 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Видного угнал чужой автомобиль, чтобы доехать до алкомаркета за пивом, но врезался в светофор. При этом отмечается, что перед поездкой 40-летний мужчина уже был пьян.