В Подмосковье раскрыли двойное убийство 28-летней давности
В Люберцах арестовали двух мужчин за совершенное в 1995 году двойное убийство .
Дело о двойном убийстве 28-летней давности раскрыто в подмосковных Люберцах, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
Двух мужчин 1967 года рождения обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и незаконном обороте оружия. По данным следственного органа, их причастность была доказана после установления новых обстоятельств преступления и результатов допросов свидетелей.
Выяснилось, что родственница одного из обвиняемых рассказала ему о совершенном над ней сексуальном насилии и указала место, где это произошло. Мужчина со своим знакомым приехали по адресу, бросили в окно гранату, угрожая оружием, вывели из дома двух мужчин и женщину и отвезли в лес вблизи города Железнодорожного. Несколькими выстрелами они убили одного мужчину, второй остался жив и позже смог самостоятельно обратиться к врачам за помощью. Женщину злоумышленники убили в другом лесу Люберецкого района.
Ранее сообщалось о раскрытии дела об убийстве восьмилетней давности в Подмосковье.