В Подмосковье раскрыли двойное убийство 28-летней давности

Выяснилось, что родственница одного из обвиняемых рассказала ему о совершенном над ней сексуальном насилии и указала место, где это произошло. Мужчина со своим знакомым приехали по адресу, бросили в окно гранату, угрожая оружием, вывели из дома двух мужчин и женщину и отвезли в лес вблизи города Железнодорожного. Несколькими выстрелами они убили одного мужчину, второй остался жив и позже смог самостоятельно обратиться к врачам за помощью. Женщину злоумышленники убили в другом лесу Люберецкого района.

Ранее сообщалось о раскрытии дела об убийстве восьмилетней давности в Подмосковье.