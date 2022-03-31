Россиянам назвали действия при обмане с двойными ценниками в магазинах

Схему действий при обмане с двойными ценниками в магазинах, когда стоимость товара в торговом зале не соответствует цене на кассе, в беседе с «Известиями» россиянам назвала член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина.

Как сообщает издание, в Роспотребнадзоре это называют нарушением прав потребителей и советуют в первую очередь обращаться к продавцам для устранения ложной информации.

Маргарита Курашина напомнила, закон «О защите прав потребителей» обязует продавца предоставлять потребителю достоверную информацию о товарах. Неверная стоимость товара на ценнике нарушает законодательство и продавца можно привлечь к ответственности.

Юрист рекомендует при обнаружении несоответствия в цене сфотографировать ценник и обратиться к администрации магазина. Покупатель вправе требовать продажи товара по той цене, которая была указана на ценнике. А если оплата уже произошла, то потребовать возвратить разницу между стоимостью на ценнике и фактической ценой.

При отказе администрации добровольно выполнить требования, можно обратиться в Роспотребнадзор или непосредственно в суд. И требовать возмещения убытков, морального вреда, выплаты неустойки и штрафа в размере 50 процентов от суммы требований, говорит Маргарита Курашина.

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