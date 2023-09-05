18:37, 05 сентября 2023
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Двухлетний ребенок попал в больницу после падения в погреб в Подмосковье
Двухлетний мальчик получил травму черепа после падения в погреб в Подмосковье.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Двухлетний мальчик упал в погреб частного дома в Клинском городском округе Подмосковья и получил серьезную травму, сообщает MK.RU.
По сведениям издания, в понедельник вечером мальчик не увидел открытый люк погреба в коридоре и провалился в него с высоты двух метров. Дома в этот момент были его мать и бабушка.
Пострадавшего экстренно доставили в медучреждение, где ему диагностировали перелом свода черепа.
Ранее в Подмосковье пятимесячный младенец впал в кому после падения с кровати.