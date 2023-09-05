Двухлетний ребенок попал в больницу после падения в погреб в Подмосковье

Двухлетний мальчик упал в погреб частного дома в Клинском городском округе Подмосковья и получил серьезную травму, сообщает MK.RU.

По сведениям издания, в понедельник вечером мальчик не увидел открытый люк погреба в коридоре и провалился в него с высоты двух метров. Дома в этот момент были его мать и бабушка.

Пострадавшего экстренно доставили в медучреждение, где ему диагностировали перелом свода черепа.

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