Джазовую певицу ударило током в студии в центре Москвы

Джазовая 22-летняя вокалистка получила мощный разряд током в студии на улице Краснопролетарская в центре Москвы. Телеканал РЕН ТВ связался с матерью пострадавшей девушки и узнал о состоянии ее дочери.

Артистка держала микрофон и одновременно взяла подключенный к розетке телефон, но из-за неисправной электрики ток прошел прямо через ее руки.

Как рассказала мама, девушку сильно трясло, а прекратилось все это только после того, как она упала на пол.

«Она говорила: "Я не могла отпустить ни то, ни другое". Понятно, что там была, скорее всего, судорога такая, что она просто не могла расцепить руки», -- отметила мама певицы.

На данный момент с девушкой все в порядке, ток не задел сердце и она отделалась только сильным ожогом рук. Девушке назначили ряд обследований, после которых отпустят домой.

Ранее 23-летний студент из подмосковной Балашихи во время репетиции взял в руки гитару и умер от удара током.