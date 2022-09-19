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11:56, 19 сентября 2022
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Из подмосковного дома известного рэпера украли часы на миллионы рублей

Из подмосковного дома известного рэпера украли часы на миллионы рублей
Фото: @iamgeegun

Из подмосковного дома известного рэпера воры украли часы на миллионы рублей. Об этом «Мосленте» сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области. По информации СМИ, особняк в Одинцовском районе принадлежит исполнителю Джигану.

«Неизвестные проникли в один из подмосковных домов в деревне Захаркино и обокрали его. В частности, злоумышленники вынесли два экземпляра часов Rolex. Общий ущерб от кражи составил шесть миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под именем Джиган, обратился в полицию 17 сентября и сообщил о краже дорогостоящих часов. В момент происшествия хозяев дома не было, предварительно, дверь могла быть открытой. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится розыск и установление личностей преступников.

Ранее москвичка заявила о краже домработницей имущества на миллионы рублей.

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