Джиган и Самойлова с детьми попали в ураган на отдыхе

На видео трое дочерей звездной четы пытаются идти по улице в дождевиках, но их сносит ветром. Самойлова рассказала, что они попали в ураган во время поездки к статуе Будды.

«Мы два часа хреначили по серпантину. Удачный день выбрали, как и весь этот отпуск. Но вид на Будду даже так впечатляет», — поделилась она.

В итоге супруги с детьми переждали непогоду, спрятавшись в одной из построек.

Ранее Самойлова пожаловалась, что на отдыхе у ее мужа и детей начались проблемы со здоровьем. «Это отпуск из серии "спасибо, что живой»", — поделилась впечатлениями жена рэпера.