Джиган и Самойлова с детьми попали в ураган на отдыхе
Рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и детьми попали в ураган в Таиланде.
Рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и детьми попали в ураган во время отдыха в Таиланде. Кадры непогоды Самойлова опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На видео трое дочерей звездной четы пытаются идти по улице в дождевиках, но их сносит ветром. Самойлова рассказала, что они попали в ураган во время поездки к статуе Будды.
«Мы два часа хреначили по серпантину. Удачный день выбрали, как и весь этот отпуск. Но вид на Будду даже так впечатляет», — поделилась она.
В итоге супруги с детьми переждали непогоду, спрятавшись в одной из построек.
Ранее Самойлова пожаловалась, что на отдыхе у ее мужа и детей начались проблемы со здоровьем. «Это отпуск из серии "спасибо, что живой»", — поделилась впечатлениями жена рэпера.