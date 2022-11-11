Джиган объяснил решение вступить в брак с Оксаной Самойловой

Свое решение вступить в 2012 году в брак с моделью и дизайнером Оксаной Самойловой объяснил рэпер Джиган. Признание исполнителя опубликовала его супруга на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Дата классная была, числа терялись. 12.12.12 — это была последняя красивая дата в этом столетии. Я не то чтобы не хотел жениться, но не придавал этой формальности важное значение», — признался Джиган на видео.

При этом знаменитая пара отметила, что помолвка у них состоялась раньше, но они не собирались оформлять брак официально. По словам Самойловой, это было похоже на то, что они «просто застолбили друг друга». А в преддверии красивой даты партнеры решили узаконить свои отношения, уточнил рэпер.

Ранее Оксана Самойлова рассказала о конфликтах в семье. Модель отметила, что у них с супругом нет неразрешимых конфликтов, потому что их цели, стремления и желания совпадают.