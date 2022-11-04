Джиган показал танцы жены в купальнике

Танцы своей жены, модели Оксаны Самойловой в купальнике показал в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), рэпер Джиган. Супруги с детьми и друзьями, в числе которых блогер Даня Милохин, отдохнули на яхте в Дубае.

«Это был хороший день!» — подписал он совместное фото с супругой с отдыха. Фолловеры оценили фигуру Самойловой. Многие признались, что с трудом верят, что она родила четверых детей.

В сторис рэпер показал, как жена в купальнике снимает сама себя на камеру смартфона. Заметив это, Самойлова рассмеялась, подбежала к мужу и начала шутливо бороться с ним, но потом отвлеклась на звучащую музыку и затанцевала в ритм.