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13:19, 04 ноября 2022
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Джиган показал танцы жены в купальнике

Джиган показал танцы жены в купальнике
Фото: @iamgeegun

Танцы своей жены, модели Оксаны Самойловой в купальнике показал в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), рэпер Джиган. Супруги с детьми и друзьями, в числе которых блогер Даня Милохин, отдохнули на яхте в Дубае.

«Это был хороший день!» — подписал он совместное фото с супругой с отдыха. Фолловеры оценили фигуру Самойловой. Многие признались, что с трудом верят, что она родила четверых детей.

В сторис рэпер показал, как жена в купальнике снимает сама себя на камеру смартфона. Заметив это, Самойлова рассмеялась, подбежала к мужу и начала шутливо бороться с ним, но потом отвлеклась на звучащую музыку и затанцевала в ритм.

У Джигана и Самойловой три дочери — 11-летняя Ариела, семилетняя Лея и пятилетняя Майя, а также двухлетний сын Давид.

Ранее Самойлова высказалась о новом пополнении в семье. «Год назад я была убеждена, что Давид — наш последний ребенок. А сейчас смотрю на малышей и думаю, какие они все милые…» — заявила она.

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