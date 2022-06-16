Джигурда отреагировал на отъезд Галкина и Пугачевой из России

Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и певец Никита Джигурда отреагировал на отъезд телеведущего Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой из России. В YouTube-шоу «Поясни За» артист поддержал звездную пару.

Он считает возмутительными некоторые заявления о Галкине и Пугачевой. Например о том, что юморист живет со своей женой только «ради хайпа». «Мне в этой ситуации совершенно пофиг, гей он или не гей. Он суперталант», — заявил артист.

Джигурда отметил, что в сети есть огромное количество недостоверной информации, которую транслируют различные СМИ о семьях российских звезд.

Ранее, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков опроверг слухи о том, что на время отъезда бабушки в Израиль поселился в ее замке в деревне Грязь. Он сообщил, что следит за другим загородным домом родственницы в Подмосковье.