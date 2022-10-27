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21:42, 27 октября 2022
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Чувственный танец Джигурды и Волочковой попал на видео

Чувственный танец Джигурды и Волочковой попал на видео
Кадр: НАСТЯ ИВЛЕЕВА / YuoTube

Чувственный танец балерины Анастасии Волочковой и актера Никиты Джигурды попал на видео. Ролик опубликовали на YouTube-канале блогера Насти Ивлеевой AGENTSHOW 3.0.

Артисты показали танец «для сексуальных утех». «Когда чудище приедет, ты должна уметь (танцевать)», — обратился Джигурда в «тоге» из белой простыни к Волочковой, одетой в красный слитный купальник и прозрачный пеньюар. Он заявил, что это «челлендж-импровизация» и схватил танцовщицу за ягодицы.

Во время танца Волочкова продемонстрировала шпагат. «Попробуйте повторить наш челлендж», — обратился к зрителям актер.

Ранее Джигурда помог Волочковой примерить нижнее белье. Видео, на котором запечатлен их совместный поход в магазин, танцовщица опубликовала в своем блоге.

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