Чувственный танец Джигурды и Волочковой попал на видео

Артисты показали танец «для сексуальных утех». «Когда чудище приедет, ты должна уметь (танцевать)», — обратился Джигурда в «тоге» из белой простыни к Волочковой, одетой в красный слитный купальник и прозрачный пеньюар. Он заявил, что это «челлендж-импровизация» и схватил танцовщицу за ягодицы.

Во время танца Волочкова продемонстрировала шпагат. «Попробуйте повторить наш челлендж», — обратился к зрителям актер.

Ранее Джигурда помог Волочковой примерить нижнее белье. Видео, на котором запечатлен их совместный поход в магазин, танцовщица опубликовала в своем блоге.