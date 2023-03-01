Дзюба раскрыл плюсы утечки в интернет его интимного видео

Плюсы утечки своего интимного видео в интернет раскрыл в интервью YouTube-каналу Nobel форвард московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба. Он отметил, что после этого женщины начали проявлять к нему больше внимания и интереса.

«Идешь по улице, а тебя девушки глазами раздевают и голым представляют. Было забавно! Тогда точно понимал, что они смотрели это видео», — заявил он.

Дзюба уточнил, что многие тогда предполагали, что футболист может быть бисексуалом или «баловником», однако спортсмен заявил, что это не так и он гетеросексуален.

Ранее в ноябре 2020 года в сеть попало интимное видео с участием Артема Дзюбы. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».