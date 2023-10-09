Психолог назвала неожиданный эффект от просмотра хорроров

Неожиданный эффект от просмотра хорроров назвала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Она заявила об обретении некоторыми людьми чувства стабильности в жизни после таких фильмов.

«Чтобы получить ощущение стабильности в жизни, нам очень важно иногда побыть в состоянии дестабилизации. Этот эффект сравним с прослушиванием грустной музыки, которая позволяет понять, что у нас все не так уж и печально», — объяснила психолог.

Лысакова порекомендовала особенно впечатлительным людям смотреть хорроры исключительно в компании близких людей, чтобы избежать психотравм. Она подчеркнула, что детям просмотр таких фильмов противопоказан.

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