Врач посоветовал эффективное упражнение для сохранения овала лица

Эффективное упражнение для сохранения овала лица посоветовал в личном Telegram-канале врач-остеопат, хирург, кандидат медицинских наук Алесь Улищенко. Речь зашла об обвисании щек, появлении брылей и «маски печали и уныния».

«Дело в хроническом напряжении мышц-депрессоров. Ключевую роль играет мышца, опускающая угол рта. Одним концом она крепится к нижней челюсти, а с другой стороны вплетается в сухожильный центр круговой мышцы рта», — объяснил специалист.

По его словам, когда эта мышца перенапряжена, уголки рта и все мягкие ткани лица опускаются, возникают отек и фиброз, а также появляются брыли и уплотнения в этой зоне. Чтобы подтянуть нижнюю часть лица и снять напряжение, Улищенко рекомендовал выполнять одно упражнение. Так, пальцами обеих рук следует двигаться от подбородка в сторону уголков рта, а затем к ушам. Сделать нужно 10-15 повторов.

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