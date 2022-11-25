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10:11, 25 ноября 2022
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Сын Ефремова признался в алкогольной зависимости

Сын Ефремова признался в алкогольной зависимости
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В зависимости от алкогольных напитков признался в разговоре с KP.RU сын актера Михаила Ефремова Никита. Артист заявил, что сейчас активно борется с аддикцией.

«Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще», — рассказал он.

Ефремов уточнил, что помогают ему в этом психологи, общение с которыми также позволяет актеру бороться и с неконтролируемыми приступами агрессии. Один из приемов, например, — выплеснуть злость через битье палкой подушки.

Ранее подробности жизни актера Михаила Ефремова в исправительной колонии Белгородской области раскрыла его сестра Анастасия. По ее словам, среди заключенных и сотрудников колонии Ефремов пользуется уважением.

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