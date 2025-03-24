Ефремову удовлетворили прошение об УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об УДО актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

За время нахождения в колонии актер неоднократно просил смягчить ему наказание, а также утверждал, что его жизнь дала «трещину». У Ефремова было одно злостное нарушение: в апреле 2023 года у него нашли смартфон.

Как пишет РИА Новости в Telegram, на слушаниях по УДО сотрудник колонии утверждал, что Ефремов «добросовестно работал кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки». Актер неоднократно заявлял, что раскаивается в совершенном преступлении, все суммы по искам выплачены.