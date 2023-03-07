61-летняя телеведущая Екатерина Андреева опубликовала фото в стиле сафари

Фото в стиле сафари опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева.

«Сафари-стайл — самое то для Африки. Слон должен думать, что ты кустик, лев и леопард согласятся с мнением слона, гиены одобрят, бегемоты, приняв за своего, пройдут мимо и даже крокодил решит, что это кто-то из его племени, только глазастый и не такой зубастый. Мимикрия в Африке — это важно. И мы за много лет общения с животными знаем, какой цвет они любят, а какой их бесит», — написала знаменитость.

Андреева сделала селфи в машине во время сафари. Для поездки на джипе к диким животным она выбрала одежду с защитным принтом зелено-коричневых оттенков, и даже маникюр у нее болотного цвета. Телеведущая нанесла на лицо минимум косметики.

«Образ красивый», «От такой красоты все ослепнут и пройдут мимо, не заметив вас», «Взгляд прямо в душу», «Маскировка вам к лицу», «Леди-сафари», «Екатерина, вы всегда прекрасны», «Самая лучшая», — написали комплименты поклонники.

Ранее 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала лицо без косметики. Знаменитость сделала селфи в бассейне с видом на африканские пейзажи.