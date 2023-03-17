61-летняя Екатерина Андреева сделала фото перед встречей с львом в саванне

Фотографию перед встречей с львом в африканской саванне сделала и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Она продемонстрировала свою готовность к фотоохоте на диких животных.

«Где-то за холмами лев лежит и думает: "Где же запропастилась эта Катрин из Москвы? Почему не фотографирует меня, такого всего распрекрасного?" И по невидимым ниточкам — связям сердца моего и его — я иду и кричу ему: "Лева, я здесь, скоро буду! Жди!"» — подписала Андреева снимок, на котором сидит на капоте внедорожника в костюме защитной расцветки.

«Амазонка!», «Удачной охоты… Каа», «Вы так естественно смотритесь, всматриваясь в саванну», — отреагировали на увиденное фолловеры известной москвички.

Одна из подписчиц поинтересовалась у Андреевой, за что она так любит Африку. «За энергетику», — ответила телеведущая.

Ранее 61-летняя Андреева показала лицо без косметики. Телеведущая сделала селфи на отдыхе в Кении.