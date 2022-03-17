Экономист призвал россиян воздержаться от покупки продуктов впрок

Экономист и маркетолог Михаил Худокормов призвал россиян воздержаться от покупки продуктов впрок, поскольку скупка еды подогревает панику и ажиотаж. Своей позицией он поделился с «Пятым каналом».

Эксперт подчеркнул, что в стране не ожидается проблем с едой. «Единственное, что хотелось бы сказать людям — не скупайте все, что видите. Спокойно сходите в магазин, купите продуктов на неделю, полторы и ходите каждый день в магазин покупайте свежее мясо, хлеб, выпечку — проблем не будет», — заключил он.

Худокормов добавил, что меры правительства по остановке экспорта муки, круп, масел и сахара направлены на поддержание продовольственного рынка. По его мнению, ситуация развивается в благоприятном направлении.

Ранее эксперты перечислили импортные продукты, попавшие в зону риска из-за санкций.