Экономист назвал причину сохранить сбережения в долларах

Причину сохранить сбережения в долларах назвал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Пока стоит держать их у себя в надежде на то, что когда-то состоятся какие-то поездки. В любой стране, куда вы выезжаете, доллары востребованы, потому что, во-первых, они не попали под санкции, а, во-вторых, эти страны имеют достаточно развитые отношения с Соединенными Штатами, и там все равно доллар остается долларом», — сказал экономист.

По словам Беляева, если человек не находится в безвыходном положении, от того, что деньги лежат, хуже не будет. Однако надеяться на повышение курса в ближайшее время точно не стоит, предупредил он.

Ранее были раскрыты гонорары шарманщиков в столице. Бывало, господа снисходили к их бедности, угощали и, послушав музыку, давали не только деньги, но и кое-какие вещи.