Кинологи раскрыли способ экономии на кормах для собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с «Мослентой» раскрыл способ экономии на кормах для животных.

Голубев не рекомендует экономить на корме за счет снижения его стоимости. «Если вы хотите сэкономить, ухудшая качество питания, то рано или поздно вы столкнетесь с проблемами со здоровьем собаки. Не исключено, что в этот период вам потребуется специальный лечебный корм, который стоит еще дороже», — объясняет Голубев.

Он советует покупать привычный корм оптом. В этом случае нужно позаботиться о правильном хранении: сухая еда в закрытом пакете, как правило, хранится год-полтора.

Можно попытаться найти более бюджетный вариант корма внутри привычного бренда. Голубев пояснил, что часто ингредиенты в составах похожи, что минимизирует риски возникновения расстройства кишечника и аллергии.

Еще один вариант — натуральное питание. Оно не всегда обходится дороже фабричных кормов. Важно при этом учитывать состав блюд. Кинолог советует чтобы рацион состоял на 85 процентов из белковых продуктов и продуктов животного происхождения, и лишь на 15 процентов — из овощей и фруктов.

Владимир Голубев рекомендует время от времени своими руками готовить особые угощения для собаки. Выбирать любимые продукты питомца и чередовать их. Это могут быть мясные субпродукты, мясо, фрукты или овощи. Их можно давать отдельно или в сочетании.

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