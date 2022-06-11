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Экс-депутат Госдумы от ЛДПР найден мертвым в Москве

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР найден мертвым в Москве
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский предприниматель, бывший депутат Госдумы Юрий Мамонов найден мертвым в Москве. Об этом в субботу, 11 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ. «Мослента» пока не располагает официальным подтверждением.

По информации источника, тело Мамонова было обнаружено в квартире дома на Садово-Кудринской улице. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что предварительной причиной смерти 64-летнего бывшего чиновника стала острая сердечная недостаточность.

Сообщается, что Мамонов был депутатом Государственной Думы третьего созыва, входил в комитет по вопросам энергетики, транспорта и связи.

Ранее неизвестные избили в центре Москвы бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина.

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