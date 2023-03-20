Экс-прокурор Московской области покончил с собой

Экс-прокурор Московской области Борис Наместников покончил с собой в возрасте 90 лет. Тело пенсионера обнаружено в Москве, передает MK.RU.

Предсмертной записки Наместников не оставил, уточнил источник. Известно, что 23 февраля он отметил свой 90-й день рождения. Мотивы суицида почетного работника прокуратуры на данный момент неясны.

Ранее в Москве покончил с собой академик РАН Константин Кешишев. Тело доктора наук было обнаружено в понедельник днем, 21 марта, на Новочеремушкинской улице возле его дома.