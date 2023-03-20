11:02, 20 марта 2023
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Экс-прокурор Московской области покончил с собой
Экс-прокурор Подмосковья Наместников покончил с собой в Москве в возрасте 90 лет.
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
Экс-прокурор Московской области Борис Наместников покончил с собой в возрасте 90 лет. Тело пенсионера обнаружено в Москве, передает MK.RU.
Предсмертной записки Наместников не оставил, уточнил источник. Известно, что 23 февраля он отметил свой 90-й день рождения. Мотивы суицида почетного работника прокуратуры на данный момент неясны.
Ранее в Москве покончил с собой академик РАН Константин Кешишев. Тело доктора наук было обнаружено в понедельник днем, 21 марта, на Новочеремушкинской улице возле его дома.