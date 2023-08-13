Экс-солистка группы «Непара» высказалась о пластических операциях

Свой отказ от пластических операций трусостью объяснила в беседе с Woman.ru экс-солистка группы «Непара», певица Виктория Талышинская.

«Я большая трусиха. Я всего боюсь», — заявила 46-летняя артистка. Она добавила, что на данный момент при взгляде в зеркало не видит острой необходимости исправлять свою внешность.

В то же время противницей пластики Талышинская не является. «Не исключаю, что когда-нибудь я скажу себе: пора!» — отметила знаменитая москвичка.

Ранее о вероятности обращения к пластическому хирургу в будущем заявила блогер и телеведущая Настя Ивлеева.