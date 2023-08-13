18:33, 13 августа 2023
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Экс-солистка группы «Непара» высказалась о пластических операциях
Певица Виктория Талышинская объяснила отказ от пластических операций трусостью.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Свой отказ от пластических операций трусостью объяснила в беседе с Woman.ru экс-солистка группы «Непара», певица Виктория Талышинская.
«Я большая трусиха. Я всего боюсь», — заявила 46-летняя артистка. Она добавила, что на данный момент при взгляде в зеркало не видит острой необходимости исправлять свою внешность.
В то же время противницей пластики Талышинская не является. «Не исключаю, что когда-нибудь я скажу себе: пора!» — отметила знаменитая москвичка.
Ранее о вероятности обращения к пластическому хирургу в будущем заявила блогер и телеведущая Настя Ивлеева.