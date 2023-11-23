40-летняя экс-солистка «ВИА Гры» показала внешность без фильтров

Фото лица без фильтров показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 40-летняя певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова.

Артистка снялась без ретуши и пояснила, что у нее пропали комплексы на съемках телепроекта «Последний герой». Седокова рассказала, что снималась в шоу без макияжа и перестала стесняться.

«Когда ты месяц живешь на острове и у тебя нет ни расчески, ни "умывашки", ни крема, и к тому же тебя постоянно снимают, то, в принципе, ты уже больше ничего не боишься», — заявила она.

Ранее 40-летняя Ксения Бородина показала лицо без макияжа.