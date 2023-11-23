17:16, 23 ноября 2023
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40-летняя экс-солистка «ВИА Гры» показала внешность без фильтров
40-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Седокова показала лицо без фильтров.
Фото: @annasedokova
Фото лица без фильтров показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 40-летняя певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова.
Артистка снялась без ретуши и пояснила, что у нее пропали комплексы на съемках телепроекта «Последний герой». Седокова рассказала, что снималась в шоу без макияжа и перестала стесняться.
«Когда ты месяц живешь на острове и у тебя нет ни расчески, ни "умывашки", ни крема, и к тому же тебя постоянно снимают, то, в принципе, ты уже больше ничего не боишься», — заявила она.
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